AK Parti Milletvekili Dönmez: \'Zıplamayan Tayyipçi\' diyerek hırsızları cezaevinden çıkaramazlar

(ESKİŞEHİR)-Partisinin Eskişehir İl Danışma Toplantısı'nda konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Diyorlar ki, zıplamayan Tayyipçi. Sonra duyduk ki imza topluyorlarmış. Bu imzalarla hırsızları cezaevinden çıkartacaklarmış. Bakın hoplasanız da zıplasanız da o lideri deviremeyeceksiniz." dedi.

AK Parti Daraltılmış Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Nebi Hatipoğlu, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"Onlar milletin temiz vicdanında mahkumdurlar"

Toplantıda konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Lideri Özgür Özel'i eleştirdi. CHP'nin başlattığı imza kampanyası hakkında konuşan Dönmez, CHP'nin imza kampanyası ile hırsızları cezaevinden çıkarmaya çalıştığını öne sürdü. "Adalet ne zaman, nasıl tecelli edecek bilmiyoruz. Ama sabırla bekleyeceksiniz" diyen Dönmez, mahkeme süreci tamamlanmış gibi "hırsız" nitemelemesini kullanırken şunları söyledi:

"Bir sanatçılar çıkıyor konser veriyor. Diyorlar ki, zıplamayan Tayyipçi. Sonra duyduk ki imza topluyorlarmış. Ne yapacaklar? Bu imzalarla hırsızları cezaevinden çıkartacaklarmış. Bakın hoplasanız da zıplasanız da o lideri deviremeyeceksiniz. Topunuzla, tankınızla geldiniz devirebildiniz mi? İmza toplayarak hırsızları cezaevinden çıkarma imkanınız yok. Bir kere onlar milletin temiz vicdanında mahkumdurlar.

"İmza toplayarak hırsızları cezaevinden çıkarma imkanınız yok"

Bir sanatçılar çıkıyor konser veriyor. Diyorlar ki, zıplamayan Tayyipçi. Sonra duyduk ki imza topluyorlarmış. Ne yapacaklar? Bu imzalarla hırsızları cezaevinden çıkartacaklarmış. Bakın hoplasanız da zıplasanız da o lideri deviremeyeceksiniz. Topunuzla, tankınızla geldiniz devirebildiniz mi? İmza toplayarak hırsızları cezaevinden çıkarma imkanınız yok. Bir kere onlar milletin temiz vicdanında mahkumdurlar. Evet, adalet ne zaman, nasıl tecelli edecek bilmiyoruz. Ama sabırla bekleyeceksiniz."