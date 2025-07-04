AK Parti Mudanya İlçe Başkanı\'ndan Belediye Başkanı\'na Sert Tepki

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın "Mudanya'da arıtma tesisi yok" açıklamasına sert tepki gösterdi. Bayrak, 2018 yılından beri hizmet veren ileri biyolojik arıtma tesisini hatırlatarak, "İkinci açılışı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz" dedi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen meclis toplantısında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Bayrak, Başkan Dalgıç'ın "Mudanya'da arıtma tesisi yok" şeklindeki beyanını eleştirerek mevcut tesisin yıllardır hizmet verdiğini hatırlattı.

Arif Bayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan, Mudanya'ya dair hafızanız çok zayıf olabilir ama ufak bir internet araştırmasıyla bile Siteler Mahallesi'nde yer alan arıtma tesisine ulaşabilirsiniz. 38 bin 125 metrekarelik bir alanda kurulu olan bu tesis, ileri biyolojik arıtma teknolojisine sahip olup, Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemiyle donatılmıştır. 2018 yılından beri hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

Bayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sayın Başkan, Mudanya Burfaş Kumsal Tesisleri, Mudanya Kapalı Yüzme Havuzu, BUDO İskelesi, Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri ve BUSMEK binasında olduğu gibi bu tesiste de gönül rahatlığıyla ikinci açılış yapabilirsiniz. Üstelik sıva, boya, badana ve tabela masrafı da yoktur" dedi. - BURSA