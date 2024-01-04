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AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut, yeni yılın ilk ziyaretini şehit ailelerine yaparak, onlara Türk Bayrağı hediye etti. Turgut, şehit aileleriyle sohbet ederek, onlara destek olacaklarını ifade etti. Ziyaret, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
04.01.2024 - 11:31,
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AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut, yeni yılın ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı.

Hisaraltı ve İlyasçılar'da yaşayan Aktaş ve Oruç ailelerine 2024 yılının ilk ziyaretini gerçekleştiren Başkan Turgut, ailelere Türk Bayrağı hediye ederek onların her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Ziyaret sırasında şehit aileleriyle sohbet eden Başkan Mutlu Turgut, Kurumların Şehit ailelerine karşı olan tutum, davranış ve destekleri konusunda bilgi aldı. Turgut, ailelerin acılarını paylaşarak onlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Şehitlerimizin ailelerine her zaman saygı duyduklarını ve vatanları için gözlerini kırpmadan mücadele eden şehitlerimizin her zaman hatırlanacağını vurgulayan Başkan Turgut, Türk Bayrağı'nı da ailelere hediye ederek vatan sevgisinin simgesi olan bayrağın her zaman onların yanında olduğunu ifade etti.

Aktaş ve Oruç ailelerinin duygusal anlar yaşadığı ziyarette, Başkan Turgut'un samimi yaklaşımı ve şehit ailelerine gösterdiği ilgi ve destek, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Aileler de Başkan Turgut'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve ailelerin her zaman desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA
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