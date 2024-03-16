AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir\'den yeni proje

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AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir projelerinden biri daha açıkladı. Pekdemir, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinden daha fazla ve daha kolay yararlanabilmeleri için Belediye Hizmet Ofisleri kuracaklarını söyledi.

Cumhur İttifakının AK Partili Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, seçim kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Seçim bölgesinde yaptıkları çalışmalarda tespit ettikleri eksiklikleri vatandaşlarla paylaşan ve çözüme nasıl ulaşılacağını anlatan Pekdemir, bu anlamda yeni bir projesini daha açıkladı. Pekdemir, Pamukkale Belediyesi'ni hizmet ofisleri eliyle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ayağına kadar götürecekleri müjdesini verdi.

Projenin önceliği yaşlılar

AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'in bu projesinin öznesinde yaşlı vatandaşlar bulunuyor. Belediye Hizmet Ofisleri Projesi ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hem belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmeleri ve hem de şehir merkezinde bulunan belediye merkez binasına gitmekte zorlanan yaşlıların belediye ile ilgili işlerini kolayca yapabilmeleri amaçlanıyor.

Ofisler ekonomik kalkınmaya da destek verecek

Diğer taraftan Pekdemir'in bu projesi ile sadece temel belediye hizmetleri değil aynı zamanda sektörel destek hizmetleri de verilecek. Özellikle küçük işletmeler ve çiftçiler için destek programları düzenlenecek ve bu sayede kırsal mahallelerdeki ekonomik kalkınma da desteklenecek. Sektörel destek hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşların birçok sorununa bu ofislerde çözüm bulunacak. - DENİZLİ