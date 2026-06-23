Kansere yenik düşen ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Pazar İlçe Başkanı Hamza Kandemir, son yolculuğu uğurlandı.

Uzun yıllardır Rize'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Pazar İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hamza Kandemir, yakalandığı kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pazar Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, ilçe başkanları ve parti yöneticileri, geçmiş dönem il ve ilçe başkanları, siyasiler ve çok sayıda seveni katıldı.

Kandemir kılınan cenaze namazının ardından Pazar ilçesine bağlı Yavuzköy Köyü'nde toprağa verildi. - RİZE