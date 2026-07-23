AK Parti\'den Kaymakam Temel\'e \'hayırlı olsun\' ziyareti

AK Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Hüseyin İlhan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri, Sivrihisar Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Temel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette İlçe Başkanı İlhan ve beraberindeki heyet, Kaymakam Temel'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR