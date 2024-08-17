AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili paylaşım

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için paylaşım yaptı.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çok sayıda yangın çıktı. Havadan ve karadan tüm imkanlarla yangınlara müdahale ediliyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınların kontrol altına alınması için fedakarca gayret eden tüm görevlilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA