AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Fevzi Çakmak Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

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Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Fevzi Çakmak Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir'deki Fevzi Çakmak mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan adayı Hamid Yüzügüllü, vatandaşların sorunlarını dinleyip, projelerinden bahsetti. Başkan adayı Yüzügüllü "Belediye hizmet yeridir. Bu zamana kadar hep bahane belediyeciliği yapılmış" dedi.

Cumhur İttifakı Ak Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü Fevzi Çakmak Mahallesinde yaptığı konuşmada;

"Belediyeler halkındır. Oranın patronu sizlersiniz. Bir kişiyi oraya getirmek de sizin elinizde göndermek de sizin elinizde. Şuan Fevzi Çakmak Mahallesinin tüm sorunlarını biliyor. İmar problemlerinin olduğunu biliyoruz. Göreve gelir gelmez hemen ekipleri buraya göndererek yapılacak ölçümlerle ilk olarak imar problemini ortadan kaldıracağız. Biz buraya siyaset yapmak için gelmedik. Hizmet etmeye geldik. Bu zamana kadar hep bahane belediyeciliği yapılmış. Size hizmet edeceklerdi de siz mi önlerine geçtiniz. Yapmayın etmeyin mi dediniz. Sadece 10 mahalleye hizmet götürerek Avrupa kenti olduk diyorlar. Kenar mahalleleri sizleri yok saymışlar. 10 mahalleyle Avrupa kenti olunmaz. Biz herkese eşit bir belediyecilik anlayışı ve sizlerle birlikte belediyeyi yöneterek tüm sorunları çözeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR