AK Parti Uşak eski Milletvekili Altay son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti Uşak eski Milletvekili Mehmet Altay, Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Altay'ın 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak'tan itibaren yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Altay, dün hastanede hayatını kaybetti.

Altay'ın cenazesi, tören öncesinde Uşak merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek ailesi ve yakınlarından helallik alındı. Ardından naaşı Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camii'ne götürüldü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Altay'ın naaşı Ulubey Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Altay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uşak Valisi Naci Aktaş, Artvin Valisi Turan Ergün, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehiroğlu ve Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Çok değerli bir kardeşimizdi, özü sözü bir. İçi dışı bir bi kardeşimizdi. Çalışkanlığıyla, sevecenliğiyle, kadirşinaslığıyla temayül ettiğimiz bir kardeşimizdi. Tabi son zamanlarda bir rahatsızlık geçirdi. ve rahatsızlığı neticesinde Rabbim... Bugün ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Eşine çocuklarına Rabbim sabır versin. Bütün arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Uşak ilimize önemli hizmetleriyle uzun süre burada siyaset yaptı. Önemli çalışmalar yaptı. Uşak'ı da çok severdi. Uşaklı hemşehrilerimize de bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi. - UŞAK