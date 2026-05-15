Şahinbey\'de gençlerle buluştular

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cuma namazı sonrası gençlerle bir araya geldi.

Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde kılınan Cuma namazının ardından gerçekleştirilen programda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya teşriflerinin bin 500'üncü yılı dolayısıyla hatim ve salavat okuyan gençlerle buluşuldu. Gençlerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, öğrencileri tebrik ederek sohbet etti.

Programda birlik, beraberlik ve manevi değerlerin önemine vurgu yapılırken, gençlerin gösterdiği ilgi ve hassasiyetin memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Azim ve disiplin

Heyet daha sonra Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne geçerek "2026 YKS'de Kazandıran Taktikler" seminerine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere başarı dileklerini ileten heyet, gençlerin eğitim hayatlarında azim ve disiplinle hareket etmelerinin önemine dikkat çekti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin hem manevi hem de akademik anlamda güçlü bireyler olarak yetişmesi adına desteklerini sürdüreceklerini belirtti. - GAZİANTEP