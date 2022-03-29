Ak Partili Yanılmaz, Başkan Kılınç ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret için Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yanılmaz'ı ve beraberindeki heyeti kapıda karşılayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ziyaret dolayısıyla yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Yanılmaz'ı Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Adıyaman Belediyesi tarafından tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz ise Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç'ı tebrik etti.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'a Adıyaman kilimi hediye etti. - ADIYAMAN