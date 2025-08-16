AK Partili Yetkililer \'Çarşı Melikgazi\' Projesini İnceledi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri teşkilat üyeleri, Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve yakında açılışı yapılacak olan 'Çarşı Melikgazi'yi gezerek yakından inceledi.

İki katlı bu modern proje; meyve-sebze, et-süt ürünleri, doğal ve organik ürünler, pastane, çiçekçi, kafe gibi birçok farklı alanı bünyesinde barındırıyor. Ziyaret sırasında İl Başkanı Okandan, projenin Kayseri halkına sunacağı sosyal ve ekonomik katkılar hakkında Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan bilgi aldı.

Okandan, burada yaptığı açıklamada, "Bu değerli ve vizyoner projeyi hayata geçiren Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 'Çarşı Melikgazi', şehrimize hem modern bir alışveriş alanı hem de sosyal yaşam merkezi kazandıracak önemli bir eser. Kayserimiz için atılan her adım, şehrimizin kalkınmasına ve vatandaşımızın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, projenin detayları hakkında yapılan görüşmeler ve teşkilat üyeleriyle istişarelerin ardından sona erdi. - KAYSERİ