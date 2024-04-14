Akaryakıt zamları sonrası at, eşek ve katırların kullanımı artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akaryakıt zamları sonrası at, eşek ve katırların kullanımı artıyor

Akaryakıt zamları sonrası at, eşek ve katırların kullanımı artıyor

Akaryakıt zamlarının ardından kırsal kesimlerde kullanılan at, eşek ve katır gibi geleneksel yük taşıma ve çift sürme hayvanları değer görmeye devam ediyor. Aydın'ın kırsal kesimlerinde kullanılan bu hayvanlar, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle üreticilerin tercihi olmaya devam ediyor. Aydınlı çiftçiler, at, eşek ve katırları tercih ederek ekonomik zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken, bu taşımacılık yöntemi aynı zamanda doğal ve çevreci bir seçenek olarak da değerlendiriliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle at, eşek ve katırlarla yapılan taşıma ve ulaşımın daha tasarruflu olduğu belirtilirken, hayvanlarla yolculuk yapmanın sağlık açısından da avantajları olduğu ifade ediliyor.

14.04.2024 13:18  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt zamlarının ardından kırsal kesimlerde kullanılan at, eşek ve katır gibi geleneksel yük taşıma ve çift sürme hayvanları değer görmeye devam ediyor.

Aydın'ın kırsal kesimlerinde kullanılan at, eşek ve katır gibi gibi yük hayvanları, son günlerde artan akaryakıt fiyatlarının ardından üreticilerin ilk tercihleri olmaya devam ediyor. arasında yerini koruyor. Ekonomik zorlukların üstesinden gelmek isteyen Aydınlı çiftçiler, eskiden olduğu gibi at, eşek ve katırları tercih etmeye devam ederken, ülke genelinde kişi başına düşen araç sayısının en yoğun olduğu illerden olan Aydın'da doğal ve çevreci bir taşımacılık yöntemine de katkı sağlıyor. Yılın yaklaşık 10 ayı Aydın'ın ılıman iklimi nedeniyle doğal ortamda kendiliğinden beslenen at, eşek ve katırları ulaşım ve taşımacılıkta kullanmanın daha hesaplı olduğunu belirten vatandaşlar, dağlık alanlarda ve ulaşım sorunu olan bölgelerde atları mecburiyetten kullandıklarını ifade ettiler. Bir çok kişi artan akaryakıt fiyatları nedeniyle at, eşek ve katırlarla ulaşım ve taşıma yapmayı daha tasarruflu bulunduğu belirtirken, mahsul döneminde taşıma için kullanılan at ve katırlardan, imar döneminde traktör niyetine çift sürerek faydalanıldığını da söyledi. Hayvanlarla taşıma ve ulaşım sağlamanın hala daha revaçta olduğunu belirten çiftçiler, "Bahar mevsimi iyi olduğu dönemlerde binek hayvanlarının tek masrafı nal çaktırmak oluyor. 5-6 yılda bir de semer tamiri yaptırıyoruz. Algısı yok vergisi yok. Yakıt zammından da etkilenmiyor" şeklinde konuştu.

Ulaşımda yeterli hıza ulaşamadığı için at, eşek ve katırların motorlu araçlara göre zaman kaybına neden olduğunu belirten 61 yaşındaki Muharrem Bozdoğan da, "Zaman kaybını telefi etmek için binek hayvanı kullananlar yola bira zerken çıkıyor. Otomobil yerine kısa mesafelerde hayvanla yolculuk yapanlar aynı zamanda sporunu da yapmış olduğu için daha sağlıklı yaşıyor" diyerek son akaryakıt zamlarının ardından binek ve yük taşıma hayvanlarının cazibesinin arttığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Ulaşım, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akaryakıt zamları sonrası at, eşek ve katırların kullanımı artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:04:42. #1.11#
SON DAKİKA: Akaryakıt zamları sonrası at, eşek ve katırların kullanımı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement