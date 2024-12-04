Akçakale Belediye Başkanı\'nın TOGG Marka Aracına Haciz

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın TOGG marka makam aracına haciz geldi.
Akçakale Belediyesinin daha önceki dönemden kalma alacaklarını tahsil edemeyen bir firma, resmi yollara başvurdu. İcra yoluna giden firma, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın 63 AIG 257 plakalı makam aracına haciz koydurarak, yakalama kararı çıkarttı. İcra kararının ardından TOGG marka makam aracının, belediye garajına çekildiği iddia edildi. - ŞANLIURFA
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