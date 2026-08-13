Akçakocalı balıkçılara ağ desteği

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Eski Ağını Getir, Yeni Ağını Götür Projesi kapsamında 300 adet balıkçı ağı dağıtıldı.

Akçakoca'da yeni av sezonuna sayılı günler kala balıkçılara yönelik önemli bir destek hayata geçirildi. Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Eski Ağını Getir, Yeni Ağını Götür" projesi kapsamında 300 adet balıkçı ağı dağıtıldı. Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen programa AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Balcı Ünal, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, balıkçılar ve davetliler katıldı.

Melletvekili Öztürk, "Emekleriyle denizlerimize bereket katan Akçakocalı balıkçı esnaflarımızla bir araya geldik. Düzce İl Özel İdaresi eliyle dağıtımını yaptığımız balık ağları ile üreticimizin, esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İlçemizin ve ilimizin mavi ekonomisine büyük katkı sağlayan, denizlerimizde rızkını arayan emektarlarımıza verdiğimiz desteğin hayırlı olmasını temenni ediyor, kazasız belasız ve bereketli bir av sezonu diliyorum" dedi.

Her balıkçıya üç bağ olmak üzere yaklaşık 85-90 kulaç uzunluğunda ağ teslim edildi. Projeyle ekonomik ömrünü tamamlayan eski ağların yenilenmesi ve balıkçıların daha sağlıklı ekipmanlarla avcılık yapmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplam bütçesi 1 milyon TL olan projenin 775 bin 500 TL'lik kısmı balıkçı ağlarının temini için kullanılırken, kalan ödenek ise Akçakoca Balıkçılar Barınağı'nın zemininde gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarına ayrıldığı öğrenildi.