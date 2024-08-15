Akçakoca'da küçük tekneler için avlanma yasağı kalktı

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Akçakoca Balıkçılar Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, küçük tekneler için avlanma yasağının kalktığını belirterek "Avlanma yasağı sadece olta balıkçılığı yani çapara ile avcılık serbest oldu. Amatör balıkçılar 5 kilogramdan fazla balık tutmayacaklar ve ticaret yapmayacaklar. Sadece yiyebilecekleri kadar tutabilirler daha fazlası olduğunda cezai boyuta giriyor" dedi.

Denizlerde 15 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla küçük teknelerle oltayla avlanma yasağı kalktı. Akçakoca Balıkçılar Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, avlanma kurallarına uyulması gerektiğini, aksi takdirde ceza işleminin uygulanacağına dikkat çekti. Karakaş şunları söyledi:

"Avlanma yasağı sadece olta balıkçılığı yani çapara ile avcılık serbest oldu. Tabii ki burada avlanan balıklarda boy yasakları söz konusu 25 santimetreden büyük olma şartıyla ticari teknelerde çapara ile sınırsız olta sayısıyla avcılık ticari amaçla balıkçılık yapılabilir, amatör teknelerde ise 15 oltalı çapara oltasıyla sadece 5 kilogram tutma hakkı oluyor. Tabii ki onu da satmamak şartıyla, yasal olarak işin gerçeği bu. Amatör balıkçılar 5 kilogramdan fazla balık tutmayacaklar ve ticaret yapmayacaklar. Sadece yiyebilecekleri kadar tutabilirler daha fazlası olduğunda cezai boyuta giriyor. Onun için sadece olta avcılığı konusunda serbestlik var. ve dediğimiz gibi boy yasağı kuralı yıl boyunca geçerli."

Karakaş, tüm balıklarda boy yasağı olduğunu belirterek "Ama bazı balıklar mesela lüfer balığını voli ile uzatma ağlarıyla tutabiliyoruz, istavrit tutuluyor, mezgit tutuluyor her türlü balık tutuluyor, şu anda kalkan balığı avcılığı bile serbest. Bu yasak sadece palamut balığı için geçerli, sadece palamut balığında var bu yasak başka hiç bir balık türünde yok" dedi.

Balıkçılığın hava şartlarına bağlı olarak yapıldığını belirten Karakaş "Dün çok sert bir poyraz fırtınası oldu, bugünde aynı fırtına sürecek sert bir şekilde bundan dolayı avcılık olamadı balıkçılık hava şartlarına bağlı yapılıyor. Ama şu bir gerçek ki, fırtına olmadığı zamanlarda çok ciddi bir av potansiyeli gözüküyor ve bizim umutla beklediğimiz 1 Eylül tarihi hepimizin yüzünü güldürecek diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.