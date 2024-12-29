Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği Üye Kaydı Yapıyor - Son Dakika
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Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği Üye Kaydı Yapıyor

Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği Üye Kaydı Yapıyor

Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği, siyasi partileri ziyaret ederek üye kaydı yapıyor.

29.12.2024 12:14
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kurulan Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği yönetimi siyasi partileri ziyaret ederek derneğe üye yaptılar. Dernek Başkanı Ömer Aydın, lisenin 12 bin mezun verdiğini söyledi.

Akçakoca'da 19 Mayıs 2024 tarihinde kurulan Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği, üye kayıtlarına devam ediyor. Dernek yönetimi siyasi partilere ziyaret düzenleyerek üyelik çalışması yapıyor.

Dernek başkanı Ömer Aydın, dernek üye sayısını arttırmak için çalışmalarının devam ettiklerini belirterek "12 bin lise mezunu veren lisemizden mezun olan arkadaşlarımızdan ilk etapta bin kişilik bir üyelik hedefimiz var" dedi.

Siyasi parti yöneticileriyle Akçakoca Lisesinin Sınavlı Lise olması ve inşaatının tamamlanması konusunda istişarelerde bulunan Dernek Başkanı Ömer Aydın, "Yeni binamızın 2026 Mart ayında teslim edilmesi planlanıyor. Sınavlı lise olarak ta belirli bir yüzde üzerinden öğrenci alınması için taleplerde bulunuyoruz. Bu konularda siz ilçemizin siyasi liderlerinden destek istiyoruz" dedi.

Görüşülen parti başkanları Akçakoca Lisesi konusunda sonuna kadar destek olunacağı sözünü verdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Ömer Aydın, Politika, Akçakoca, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği Üye Kaydı Yapıyor - Son Dakika

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