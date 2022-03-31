Akçakoca'nın turizmde geleceğine yön verecek - Son Dakika
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Akçakoca'nın turizmde geleceğine yön verecek

31.03.2022 17:43
Akçakoca'nın turizmde geleceğine yön verecek

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen turizm çalıştayında ilçenin turizmde geleceğine yön verecek konular ele alındı.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen turizm çalıştayında ilçenin turizmde geleceğine yön verecek konular ele alındı.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, çalıştayı Turizm Haftası öncesinde gerçekleştirerek çıkacak faydalı sonuçların uygulanmasını amaçladıklarını ifade etti. Kitle turizmi, alternatif turizm ve destinasyon yönetimi masalarında Akçakoca'nın mevcut turizmi ile sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirileceğini belirten Prof. Dr. Mesci, çalıştayın hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu hakkında da kısa bilgiler paylaşan Prof. Dr. Muammer Mesci, bütüncül turizm verilerinin sunulacağı interaktif ve dinamik web tasarımı projesini hayata geçirdiklerini ve mobil uygulamasını da gerçekleştireceklerini söyledi. Turizmde farkındalık eğitimleri, etkinlikler, tamamlanan ve devam eden yatırım ve faaliyetlerden de söz eden Prof. Dr. Mesci, Mayıs ayında ise Gastronomi Festivali düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Programda konuşan TSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant ise ilçede en değerli alanın turizm olduğunu fakat 15 Temmuz hain darbe girişimi ve yaşanan iki selden dolayı olumsuz etkilendiğine işaret etti. Akçakoca'nın avantajları ve dezavantajlarını belirleyerek ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını dillendiren Pazvant, turizminde bir rota çizerek, tanıtımları geliştirerek iyi sonuçlara ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının sonrasında, modern cihaz altyapısıyla sektöre uzman profesyonellerin yetişmesine önemli katkı sağlayacak yeni Gastronomi Mutfağı ziyaret edildi. Ziyaret sonrasında; katılımcıların da yer aldığı Kitle Turizmi, Alternatif Turizm ve Destinasyon Yönetimi masalarında Akçakoca turizmi masaya yatırıldı.

Güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler, deniz turizmi dışında geliştirilebilecek alternatif turizm türleri, doğal ve kültürel kaynaklar gibi birçok konunun konuşulduğu ve bilimsel tartışmaların gerçekleştirildiği çalıştay ile Akçakoca'nın turizmine yön verecek kararların alınması hedeflendi. Çıkan sonuçların yazılı hale getirilerek karar vericilere gönderileceği ve Akçakoca'nın ülkemizin önde gelen destinasyonların biri olması için gerekli hazırlıkların yapılacağı ifade edildi. - DÜZCE

Akçakoca'nın turizmde geleceğine yön verecek

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Geleceğin şefleri yarıştı Geleceğin şefleri yarıştı

Turizm Haftası, Gastronomi, Ticaret, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akçakoca'nın turizmde geleceğine yön verecek - Son Dakika


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