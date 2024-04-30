Akçakoca Orman İşletme Şefliği'nde İş Güvenliği ve Üretim Standardizasyon Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akçakoca Orman İşletme Şefliği'nde İş Güvenliği ve Üretim Standardizasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

Akçakoca Orman İşletme Şefliği\'nde İş Güvenliği ve Üretim Standardizasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

Akçakoca Orman İşletme Şefliği, 2024 üretim programı, iş güvenliği ve üretim standardizasyon konularında eğitim tatbikatı düzenledi. Tatbikata bölge müdür yardımcısı, işletme pazarlama şube müdürü vekili, işletme müdürü ve diğer personeller katıldı. Eğitimde iş güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanım kullanımı, ağaç kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon ve müşteri istekleri gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

30.04.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakoca Orman İşletme Şefliği 2024 üretim programı, iş güvenliği ve üretim standardizasyon konularında eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim tatbikatına Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Vekili Abdulselim Gökçe, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Levent Kartal, İşletme Müdür Yardımcısı Emel Kaba, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve İşçi personeller katıldı.

Tatbikatta 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu dahilinde iş güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanım kullanımının gerekliliği, güvenli ağaç kesme ve boylama teknikleri, standardizasyon, piyasa talepleri ve müşteri istekleri, uygulamada yaşanılan aksaklıkların giderilmesi konuları uygulamalı olarak anlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçakoca Orman İşletme Şefliği'nde İş Güvenliği ve Üretim Standardizasyon Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:06 Türk Doktorlar, Çeçen Kızın Parmağını Kurtardı: Şeytan Tırnağından Başlayan Enfeksiyon Tehdit Etti Türk Doktorlar, Çeçen Kızın Parmağını Kurtardı: Şeytan Tırnağından Başlayan Enfeksiyon Tehdit Etti
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 12:10:50. #1.11#
SON DAKİKA: Akçakoca Orman İşletme Şefliği'nde İş Güvenliği ve Üretim Standardizasyon Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement