Akçakoca Ziraat Odası Başkanı: TMO Fındık Alım Fiyatını 180 TL'nin Altında Açıklarsa İşi Bırakırız

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE)- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ortalama 25 bin ton fındık üreten ilçe Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, "TMO tarafından fındık alım fiyatının kilosu 180 TL'nin altında açıklanması halinde bu işi bırakın demektir" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, devletin Fiskobirliği desteklemesi gerektiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftçiyi memnun edecek bir taban fiyat açıklaması gerektiğini söyledi. Kadir Mutioğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl TMO'nun açıklayacağı fiyatın 180 liranın altında olmamasını istiyoruz. Maliyetler ortada. Geçen yıl 1 kilogram fındığın maliyeti 80 TL'ydi. Bu yıl işçilik maliyeti yüzde yüzün üzerinde. Akaryakıt maliyeti yüzde yüzün üzerinde tırpan, filiz alma, patoz hepsi yüzde yüz arttı. 180 TL'nin altında açıklanacak fiyat, üreticimize 'bahçenizi terk edin, bu işi yapmayın' demekten başka birşey değildir. Geçen yıl işçi yövmiyesi 450 TL'ydi, bu yıl bin TL'nin üzerinde. Şu an filiz alma yövmiyesi bin TL, fındık toplama yövmiyesinde eğer Güneydoğu bölgesinden gelen işçilerimizden 14 kişi çalıştırıyorsa çavuş yömiyesi ve artı olarak aşçı yövmiyesi ve konaklama ücretiyle 14 kişi çalışıyorsa 17 yövmiye olarak ödeme yapılıyor. Bütün girdi maliyetlerimiz yüzde yüzün üzerindedir. Üreticilerimiz 180 TL'nin altında bir fiyat açıklanacaksa kesinlikle zarar edecektir. TMO geçen yıl 80 liraya aldığı fındığı 130 liraya satışa çıkartmıştır. Önceki yıl 50 TL aldığı fındığı 125 TL'ye satmıştır, yani kar etmiştir. Bu yıl 200 TL'ye de alsa zarar etmeyecektir. Devletimiz de fındık üreticisini sahipsiz bırakmamasını bekliyoruz, bizim görevimiz çiftçimizin sorunlarını büyüklerimize, devletimize iletmektir. Fındık fiyatı TMO tarafından 120 liradan açıklarsa geçen yıl fındığı alan malum firma Dünya'nın 23. zengin firması seçilmişti. Gene aynı hata yapılırsa, siz 23. değilde ilk 10'a girin demekten başka birşey olmayacaktır."

"Fiskobirlik desteklenmeli"

Kadir Mutioğlu, Fiskobirliğin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Fiskobirlik devlet tarafından desteklenmeli. Fiskobirlik şu an ayakta duramıyor, adeta serumla ayakta duruyor. Geçen yıl bir ivme kazandı ancak uzun yıllar alabilir ama önümüzdeki süreçte devletimiz bizi sahipsiz bırakmasın, TMO üzerinden güzel bir taban fiyatı açıklasın" dedi.