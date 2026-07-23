Kocaeli\'de tramvayın yolcu kapasitesi 600\'e çıkıyor

Kocaeli'de kent içi toplu ulaşımı rahatlatmak amacıyla Akçaray Tramvay Hattı'nda hayata geçirilecek "çift dizi" sisteminin test sürüşleri devam ediyor. Proje kapsamında istasyonlardaki peronlar uzatılarak tramvayların tek seferdeki yolcu taşıma kapasitesi 300'den 600'e çıkarılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yürütülen kapasite artırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Artan nüfus ve yolcu yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla mevcut hatta başlatılan "çift dizi" (peş peşe iki tramvay) uygulamasıyla, seferlerdeki taşıma kapasitesi 300'den 600'e çıkarılacak. Böylece özellikle pik saatlerde yaşanan kalabalığın ve duraklardaki bekleme sürelerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

İstasyonlar genişletildi, çift yönlü giriş imkanı sağlandı

Kapasite artırımı çalışmaları kapsamında Akçaray hattındaki istasyonların peronları, peş peşe iki tramvayın aynı anda yolcu alabilmesine imkan tanıyacak şekilde uzatıldı.

Genişletilen bekleme alanlarına yolcuları güneş ve yağıştan koruyacak yeni kanopiler (üst örtü) ile kent mobilyaları yerleştirildi. Ayrıca istasyonlarda yaşanabilecek yığılmaları önlemek amacıyla duraklarda her iki yönden giriş ve çıkış düzenlemeleri yapıldı.

Sahadaki donanım ve altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan sistemin teknik kontrolleri ve test sürüşleri aralıksız sürdürülüyor. Denemelerin takvime uygun şekilde tamamlanmasının ardından, çift dizi tramvay sisteminin kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. - KOCAELİ