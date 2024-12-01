Akdağ Kayak Merkezi Kış Turizm Sezonuna Merhaba Dedi

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Samsun'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Akdağ Kayak Merkezi'nde karın yeterli kalınlığa ulaşması ile turizm sezonu başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin kış turizmi noktasında hak ettiği değeri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun'un en önemli kış turizmi noktalarından biri olan Ladik Akdağ Kayak Merkezi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışıyla kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığı Kayak Merkezi'nde pistler ve telesiyej kullanıma açıldı. Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan günübirlik ya da konaklamalı kar tatili imkanı sunan Akdağ Kayak Merkezi kar yağışı ile birlikte kayak severleri ağırlamaya başladı. Hafta sonunu da fırsat bilen Samsunlular kayak merkezine akın etti. Bölgedeki en gözde tatil noktalarından biri olan pistleri ve çeşitli kayak imkanlarıyla dikkat çeken merkezi tercih edenler muhteşem manzara ve doğada kayak yapıp, kartopu oynayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Bin 500 metre uzunluğundaki telesiyej ile kar yolculuğunu tercih edenler ise keyif dolu anlar yaşadı.

"Odağımız Samsun'un kış turizmi"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışının ardından kış tatili için önemli bir destinasyon olan Akdağ Kayak Merkezimiz beyaza büründü. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sezon başlamadan tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Beklenen karla birlikte sezonu açtık. Hafta sonu da Kayak Merkezimize ilgi yoğun oldu. Bizler odağımız Samsun diyerek şehrimizin kış turizmi noktasında da hak ettiği değeri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm kış sporu tutkunlarını merkezimize bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN