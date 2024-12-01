Akdağ Kayak Merkezi Kış Turizm Sezonuna Merhaba Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akdağ Kayak Merkezi Kış Turizm Sezonuna Merhaba Dedi

Akdağ Kayak Merkezi Kış Turizm Sezonuna Merhaba Dedi

Samsun'da etkili kar yağışıyla birlikte Akdağ Kayak Merkezi'nde kış turizm sezonu başladı. Başkan Halit Doğan, şehrin kış turizmi potansiyelini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

01.12.2024 15:56  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Akdağ Kayak Merkezi'nde karın yeterli kalınlığa ulaşması ile turizm sezonu başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin kış turizmi noktasında hak ettiği değeri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun'un en önemli kış turizmi noktalarından biri olan Ladik Akdağ Kayak Merkezi, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışıyla kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığı Kayak Merkezi'nde pistler ve telesiyej kullanıma açıldı. Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan günübirlik ya da konaklamalı kar tatili imkanı sunan Akdağ Kayak Merkezi kar yağışı ile birlikte kayak severleri ağırlamaya başladı. Hafta sonunu da fırsat bilen Samsunlular kayak merkezine akın etti. Bölgedeki en gözde tatil noktalarından biri olan pistleri ve çeşitli kayak imkanlarıyla dikkat çeken merkezi tercih edenler muhteşem manzara ve doğada kayak yapıp, kartopu oynayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Bin 500 metre uzunluğundaki telesiyej ile kar yolculuğunu tercih edenler ise keyif dolu anlar yaşadı.

"Odağımız Samsun'un kış turizmi"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışının ardından kış tatili için önemli bir destinasyon olan Akdağ Kayak Merkezimiz beyaza büründü. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sezon başlamadan tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Beklenen karla birlikte sezonu açtık. Hafta sonu da Kayak Merkezimize ilgi yoğun oldu. Bizler odağımız Samsun diyerek şehrimizin kış turizmi noktasında da hak ettiği değeri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm kış sporu tutkunlarını merkezimize bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Hava Durumu, Halit Doğan, Turizm, samsun, Akdağ, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdağ Kayak Merkezi Kış Turizm Sezonuna Merhaba Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Muhalifler, Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı’nı PKKYPG terör örgütünden aldı Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:49 Marmara Adası’nda Yeni Toprak Kayması Marmara Adası'nda Yeni Toprak Kayması
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 17:04:45. #1.13#
SON DAKİKA: Akdağ Kayak Merkezi Kış Turizm Sezonuna Merhaba Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.