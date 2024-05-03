Akdeniz Belediyesi Yaşar Kemal Parkı'nda Bakım ve Yenileme Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi Yaşar Kemal Parkı'nda Bakım ve Yenileme Çalışması Başlattı

Akdeniz Belediyesi Yaşar Kemal Parkı\'nda Bakım ve Yenileme Çalışması Başlattı

Akdeniz Belediyesi, 14 bin metrekare alana sahip Yaşar Kemal Parkı'nda bakım ve yenileme çalışması başlattı. Parkın zemini güçlendirilecek, karo ve bordür yenileme çalışmaları yapılacak. Ayrıca parka yeni kamelyalar, banklar ve çöp kovaları yerleştirilecek.

03.05.2024 15:13  Güncelleme: 15:27
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Akdeniz Belediyesi 14 bin metrekare alana sahip Yaşar Kemal Parkı'nda bakım ve yenileme çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çay, Çilek, Özgürlük ve Karaduvar mahallesi sakinlerinin faydalandığı parkta iş makineleri desteğiyle başlatılan çalışmada öncelikle parkın zemini güçlendirdi. Gündoğdu Mahallesi'nde kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da Yaşar Kemal Parkı'nda başlatılan çalışma hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Akdeniz'in park ve yeşil alan varlığını arttıracaklarını belirten Sarıyıldız, 14 bin metrekare alana sahip Yaşar Kemal Parkı'nda bin 700 metrekare karo ve 2 bin 400 metretül bordür yenileme çalışması yapılacağını ifade etti. Sarıyıldız, "Gerek çevresindeki işyeri yoğunluğu gerekse 4 mahallemize yakın olması nedeniyle her gün binlerce vatandaşımızın uğrayıp dinlendiği parkımıza 10 yeni kamelya, 30 bank ve ihtiyaç durumuna göre de çöp kovaları yerleştirilecek. Bir yandan Akdeniz'de mevcut park ve yeşil alanlarımızı yenilerken, imkanlarımız ölçüsünde park sayımızı da arttırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesi Yaşar Kemal Parkı'nda Bakım ve Yenileme Çalışması Başlattı - Son Dakika

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