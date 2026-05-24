Akdeniz Belediyesi\'nden bayram öncesi dezavantajlı vatandaşlara temizlik bakım hizmeti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde şehit ve gazi aileleri ile dezavantajlı vatandaşlara yönelik ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini yoğunlaştırdı.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yapılıyor. İlçe genelinde sürdürülen hizmetlerle vatandaşların bayrama temiz ve huzurlu bir ortamda girmesi amaçlanıyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kapı ve cam silme, mutfak dolapları ile tezgah temizliği, banyo ve tuvalet dezenfeksiyonu gibi işlemler titizlikle yerine getiriliyor.

Fiziksel temizlik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların kişisel bakımları da yapılıyor.

Özellikle kadınlara yönelik kuaförlük hizmeti kapsamında saç kesimi, el ve ayak bakımı ile tırnak kesimi uygulamaları gerçekleştirilerek vatandaşların moral kazanması sağlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Şener, "Baş tacımız olan şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yardıma ihtiyaç duyan her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Akdeniz Belediyesi olarak büyüklerimizin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız, vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bayram sevincini her eve taşımaktır" dedi.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ise ücretsiz sunulan temizlik ve kişisel bakım hizmetlerinin periyodik olarak sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN