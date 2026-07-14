Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci görevine başladı - Son Dakika
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Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci görevine başladı

Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci görevine başladı
14.07.2026 10:41  Güncelleme: 10:42
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Mersin Akdeniz Kaymakamlığına atanan Murat Beşikci, aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenerek görevine başladı. Beşikci, adil ve şeffaf hizmet vurgusu yaptı.

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Mersin'in Akdeniz ilçesine atanan Kaymakam Murat Beşikci, görevine başladı.

Akdeniz Kaymakamlığı görevini yürütecek olan Beşikci, aynı zamanda Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenecek. Beşikci, belediye binası önünde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevine başladığını belirterek, Akdeniz'e en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını söyledi.

Akdeniz'in tarihi, kültürel zenginlikleri, ticareti, sanayisi ve turizmiyle Mersin'in önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Beşikci, "Görev süremiz boyunca toplumun tüm kesimlerine temas eden, ayrım gözetmeksizin hizmet üreten bir anlayışla hareket edeceğiz. Adil, şeffaf ve kaliteli hizmet vizyonuyla hem kaymakamlık hem de belediye ekibimizle birlikte Akdeniz için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Vatandaş memnuniyetini ve kamu yararını esas alan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurgulayan Beşikci, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Beşikci, tüm Akdenizlilere sevgi ve saygılarını ileterek, görev süresince kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde ilçenin kalkınması için çalışacaklarını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci görevine başladı - Son Dakika

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