Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Su Altında Üst Çene Protez Diş Buldu - Son Dakika
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Yerel

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Su Altında Üst Çene Protez Diş Buldu

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altında yaptığı araştırma dalışında üst çene protez diş takımı buldu. Dişlerini düşüren sahibini bulmak için çağrıda bulunan Gökoğlu, dişlerini düşüren kişinin soluğunu yanında aldı.

25.08.2024 11:38
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Antalya'nın su altında araştırma ve inceleme dalışları yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, üst çene protez diş takımı buldu. O anlar su altı kamerasına yansırken Gökoğlu, protez diş yaptırmanın maliyetli olduğuna dikkat çekerek sahibinin bulunması çağrısı yaptı, dişlerini düşürenler ise soluğu onun yanında aldı.

Geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle birlikte Konyaaltı Sahili kıyı şeridinde dalış gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altında bulduğu ilginç nesnelerine bir yenisini daha ekledi. Gökoğlu, denizin dibinde üst çene protez diş takımı buldu. Dişleri muhafaza altına alıp sahibinin bulunması çağrısında bulunan Gökoğlu'nun o anları su altı kamerasına yansıdı.

Dişini düşüren soluğu onun yanında alıyor

Bu çağrının hemen sonrasında, yaklaşık 1 ay önce yine Konyaaltı Sahili'nde gece saatlerinde yüzen otobüs şoförü Barış Özer'in çıkardığı şnorkel, üst çene protezine takıldı. Diş takımı ağzından suya düşen Özer, havanın karanlık olması sebebiyle dişlerine rastlayamadı. Üst dişlerini tekrar yaptırmak zorunda kalan Özer, Gökoğlu'nun diş takımı bulduğu haberini alıp soluğu onun yanında aldı. Dişi inceleyen Özer, kendi dişleri olmadığını söyledi.

"Hocam bulur"

Özer, dişlerinin bulunacağın inandığını aktararak, "Gece yüzmeye gitmiştim, deniz gözlüğü ve şnorkeli çıkartırken dişlerim düştü. Karanlık olduğu için bulamamıştık. Hocamız diş takımı bulmuş sağ olsun ama bu benimki değil. Yerini söyledim, bakacağını söyledi. Hocam bulur" dedi.

"Sahibi gelip alabilir"

Dalışlarda enteresan nesnelerle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

"Dalışlarımızda enteresan şeyler bulabiliyoruz. Ekonomik olarak bayağı bir külfetli. Bunu düşüren kişi yaptıramayabilir. Odaya getirdik sahibini bekliyoruz. Bu arkadaşımıza uymadı. Gerçek sahibi gelip alabilir bizden."

Dalış öğrencilerinden Enes Koyuncu da her dalışlarında farklı şeylerle karşılaştıklarını, dişi görünce oldukça şaşırdığını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Su Altında Üst Çene Protez Diş Buldu - Son Dakika

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