Akedaş'tan bakım onarım çalışması - Son Dakika
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Akedaş'tan bakım onarım çalışması

25.08.2022 17:15
Akedaş'tan bakım onarım çalışması

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, tüketicilerine kesintisiz enerji sunmak adına planlı bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, tüketicilerine kesintisiz enerji sunmak adına planlı bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sorumluluk sahası olan Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde kaliteli ve kesintisiz enerji sağlayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., bu çerçevede gerçekleştirilen planlamalar doğrultusunda OG ve AG enerji nakil hatları ile trafolarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı içerisinde şuana kadar enerji arzını olumsuz etkileyebilecek ve arıza kaynaklı kesintilere neden olabilecek aksaklıklara karşı, 550 trafo ve 400 kilometrelik enerji nakil hattında bakım onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaliteli ve kesintisiz enerji arzı için bakım onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili Akedaş'tan yapılan açıklamada, "2022 yılı içerisinde bakım onarım ve yenileme çalışmaları için şuana kadar 32 milyon TL harcama yapıldı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 84 milyon TL düzeyine çıkarılmasının hedeflenmektedir. Tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması adına trafo merkezleri ve havai hatlarımızda gerçekleştirilen bu çalışmalar planlı bir şekilde devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akedaş'tan bakım onarım çalışması - Son Dakika

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