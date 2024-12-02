Akevler Mahallesi\'nde Karot Krizi

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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay 5'inci İdare Mahkemesi tarafından Antakya Akevler Mahallesi'nin rezerv alanı kapsamına alınması işlemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesine karşın yıkım ekipleri, dün vatandaşların izni olmadan evlerden karot örneği aldı. Evinden örnek alınan Rıfat Tatar, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ailelerin avukatı Ecevit Alkan, "Bina riskli mi değil mi diye karot alınması; mahkeme yoluyla yapılamayan yıkımın yapılmasına kılıf. Binalardan alınan karot örneklerinin objektif şekilde teste tabi tutulacağını düşünmüyorum" dedi.

6 Şubat depremleri sonrası yıkım az olmasına rağmen rezerv alan kapsamına alınan Akevler Mahallesi'nde vatandaşlar, aylardır rezerve karşı mücadele ediyor. Defalarca eylem yapan, aylardır nöbet tutarak yaşayan mahalleli, bir taraftan da hukuki mücadele yürütüyor.

Mahalleli iki evden karot alımını durdurdu

Geçen hafta Hatay 5'inci İdare Mahkemesi, mahallenenin rezerv alan kapsamına alınmasıyla ilgili "telafisi mümkün olmayan zarar" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dün Akevler Mahallesi'ne giden yıkım ekibi, "riskli yapı" olup olmadığını anlama gerekçesiyle evlerden karot örneği almak istedi. Mahalleli, iki evde örnek almayı durdurdu fakat Rıfat Tatar'ın evinden izni olmamasına rağmen karot örneği alındı.

"İl dışındayken evimden karot aldılar"

Dün kendisi il dışındayken, karot örneği almaya gelen ekiplerin kendisini arayarak karot almak için izin istediğini vurgulayan Rıfat Tatar, "Ben il dışındaydım arayıp izin istediler. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı olduğunu söyledim ve izin vermedim. Telefonu kapattıktan sonra iznim olmadan karot örneği almışlar. Komşularım haber verince hemen çıkıp geldim ama yetişemedim. Fotoğraf ve videoya aldım. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

Yıkım ya da karot örneği alma işleminin mesai dışı zamanlarda yapıldığına dikkat çeken Tatar, vatandaşın anında suç duyurusunda bulunmasının engellendiğini, bu zamanların bilinçli seçildiğini söyledi.

"Çıkan sonucun doğruyu yansıtacağını düşünmüyorum"

Mahalle sakini ve Rezerve Hayır Platformu'ndan Yılmaz Özgün, dün riskli alan olup olmadığı gerekçesiyle gelen ekiplerce mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşın evlerden karot örneği alındığını söyledi. İki tane evden karot alma işlemini durduramadıklarını vurgulayan Özgün, "Biz yıkım ekiplerini durduruyoruz ama bir tarafı durdururken; farklı bir ekip başka bir eve yıkıma gitti. İkisini durdurduk ama bir tanesini durduramadık. Evin sahibi evde olmamasına ve izni olmamasına rağmen karot testi alındı. Rezerv alan içinde riskli yapı olup olmadığına dair alınan karot örneklerinin hiçbir sağlam çıkmadı. Bu nedenle karot örneklerinden çıkan sonucun doğruyu yansıtacağını düşünmüyorum."

Karot testi için gelen firma yetkililerinin mahalleliyi tehdit ettiğini ileri süren Özgün, bir yetkilinin, "Sizin mahkeme kararınızı tanımıyoruz. Mahkeme sizinle alay etmiş bu kağıtları vermiş, bunların bir geçerliliği yok" şeklinde konuşmalarla mahalleyi kışkırtan bir tavır sergilediğini söyledi.

Avukat Ecevit Alkan: "Karot binaların yıkımına kılıf"

Rezerv alana dair hukuki mücadele veren ailelerin avukatlığını yapan avukat Ecevit Alkan, yetkililerin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararın uyması gerektiğini söyledi. Rezerv alan yasasının, riskli alan kapsamında karot almaya izin verdiğini ama mahkeme kararının bundan daha üstün olduğunu aktaran Alkan, "Bina riskli mi değil mi diye karot alınması; mahkeme yoluyla yapılamayan yıkımın yapılmasına kılıf. Binalardan alınan karot örneklerinin objektif şekilde teste tabi tutulacağını düşünmüyorum. Bu testlerin sonucu olumsuz çıkacak. Bu nedenle vatandaş karot örneği aldırmayarak, hukuka uymayan devleti hukuka çağırmalıdır. Karot örneği alındığında ise mutlaka video ve fotoğraf ile belgeleme yaparak, suç duyurusunda bulunulmalı" şeklinde konuştu.