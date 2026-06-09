Akgöl\'de İletişim Sorununa Çözüm

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Akgöl Tabiat Parkı ve çevresinde yaşanan mobil iletişim sorunlarının giderilmesi amacıyla mobil baz istasyonu hizmete alındı.

Sinop Valiliği'nin girişimleri ve talebi doğrultusunda kurulan mobil baz istasyonu, Akgöl Tabiat Parkı, Akgöl Yangın Koruma Merkezi ve İnaltı Mağarası Tabiat Parkı çevresinde yaşanan kapsama alanı sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgenin ilin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğu belirtilerek, hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin iletişim sorunu yaşamaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Özellikle acil durumlarda haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla devreye alınan mobil baz istasyonunun, kalıcı baz istasyonu kuruluncaya kadar geçici çözüm olarak hizmet vereceği bildirildi. Mobil baz istasyonunun haziran, temmuz ve ağustos ayları boyunca dönemsel olarak bölgede faaliyet göstereceği kaydedildi. - SİNOP