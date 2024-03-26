Akhisar'a Engelli Misafirhanesi Kazandırılıyor - Son Dakika
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Akhisar'a Engelli Misafirhanesi Kazandırılıyor

Akhisar\'a Engelli Misafirhanesi Kazandırılıyor

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, engelli bireyler için eğitim, kurs ve etkinliklerin düzenleneceği bir merkezin şehre kazandırılacağını açıkladı. Merkezde ayrıca Kadın ve Aile Danışma Merkezi ile belediye ek hizmet birimleri de yer alacak.

26.03.2024 19:02  Güncelleme: 19:06
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Engelli bireylere yönelik eğitim, kurs ve çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği, ailelerin de kendilerine gönül rahatlığıyla zaman ayırabileceği harika bir merkezi daha şehrimize kazandıracağız" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Besim Dutlulu, yeni dönemde kente kazandırmayı hedefledikleri Engelli Misafirhanesi'ne ilişkin konuştu. Başkan Dutlulu, projesi ve yeri hazır olan merkezin kentteki engelli bireylerin eğitim, kurs ve çeşitli etkinlikler düzenleyebileceği bir merkez olacağını söyledi.

Dutlulu, merkeze ilişkin şu bilgileri verdi:

"Engelli bireylere yönelik eğitim, kurs ve çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği, ailelerin de kendilerine gönül rahatlığıyla zaman ayırabileceği harika bir merkezi daha şehrimize kazandıracağız. Projesi ve yeri hazır olan bu merkez içerisinde ayrıca Akhisar'ın ikinci Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nin yanı sıra belediye konuk evi ile belediye ek hizmet birimleri yer alacak. Bu merkez toplumdaki dezavantajlı gruplara fayda sağlarken, kentimize de değer katacak."

Kaynak: ANKA

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