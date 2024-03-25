Akhisar'a Yeni Kültür ve Sanat Merkezi - Son Dakika
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Akhisar'a Yeni Kültür ve Sanat Merkezi

Akhisar\'a Yeni Kültür ve Sanat Merkezi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Reşatbey, Atatürk ve Seyitahmet Mahallelerine yeni bir kültür ve sanat merkezi kazandırılacağını açıkladı. Yeni merkez, çocukların ulaşım sıkıntısı çekmeden gidebilecekleri bir konumda olacak.

25.03.2024 18:43  Güncelleme: 18:50
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Reşatbey, Atatürk ve Seyitahmet Mahallelerinin yararlanabileceği bir alana yeni bir kültür ve sanat merkezi kazandıracaklarını açıkladı. Başkan Dutlulu, "Bu üç mahallemizin ulaşım sıkıntısı çekmeden çocuklarını götürebilecekleri veya kendilerinin gidebileceği yürüme mesafesinde yeni bir merkez olacak. Halkımızla toplantılar düzenleyip onların da fikirlerini alacağız. Hep birlikte şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Dutlulu, kente kazandırdıkları Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ne benzer yeni bir kültür ve sanat merkezini Reşatbey, Atatürk ve Seyitahmet Mahallelerinin faydalanabileceği bir alanda yapacaklarını müjdeledi. Yıllarca Akhisar'ın ortasında atıl vaziyette bekleyen eski belediye hizmet binasını yeniden inşa ederek kente kültür ve sanat merkezi olarak kazandıran Dutlulu, bu merkeze benzer bir projeyi daha hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Dutlulu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"YÜRÜME MESAFESİNDE YENİ BİR MERKEZ OLACAK"

"5 yıl boyunca Akhisarımızı güzelleştirmek için çok çalıştık. Eserlerimizden birisi de Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'dir. Kaderine terk edilen bir yapıyı, kültürün ve sanatın kalbi haline getirdik. Düzenlediğimiz binlerce kurs ve eğitim ile vatandaşlarımız hem öğrendi, hem eğlenerek üretti hem de ürettiklerini satarak gelir elde etti. Birçok Akhisarlı evladımız, müzik, spor, halk oyunu ve daha sayamayacağım birçok branşla bu merkezimizde tanıştı. Bu bizleri hem sevindiriyor, hem de yaptığımız işle övünmemizi, gurur duymamızı sağlıyor. Reşatbey, Seyitahmet ve Atatürk Mahallelerimizin faydalanabileceği içerisinde derslikler, etüt sınıfları, konferans, sergi ve sinema salonu, eğitim ve üretim atölyeleri ile kafeteryası bulunan yeni ve modern bir kültür ve sanat merkezini daha hayata geçireceğiz. Bu üç mahallemizin ulaşım sıkıntısı çekmeden çocuklarını götürebilecekleri veya kendilerinin gidebileceği yürüme mesafesinde yeni bir merkez olacak. Halkımızla toplantılar düzenleyip onların da fikirlerini alacağız. Hep birlikte şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akhisar'a Yeni Kültür ve Sanat Merkezi - Son Dakika

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