Akhisar Belediye Başkanı ve CHP Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu, ilçede hayata geçirecekleri kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bilgi verdi. Dutlulu, "Yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" dedi.
Başkan Besim Dutlulu, 'Daha Güzel Bir Akhisar' hedefi doğrultusunda oluşturdukları projeleri açıklamaya devam ediyor. Gelecek dönemin en önemli projelerinden kentsel dönüşüm sürecinde, binalar teslim edilene kadar vatandaşın yanında olup, haklarını koruyacaklarını söyleyen Başkan Dutlulu, bu çalışma ile Akhisar'daki eski yapıların depreme dirençli hale getirileceğini vurguladı.
"BİNALAR DEPREME KARŞI DİRENÇLİ OLACAK"
Başkan Dutlulu, "Rantsal değil, yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Deprem riski taşıyan, şehrimizin muhtelif mahallelerindeki yüksek katlı betonarme binaların depreme karşı dirençli hale getirilmesi için destek sağlayacağız. Binaların yerinde ve yeniden inşa edilmesinde destek olarak ev sahiplerinin haklarını koruyacağız" dedi.
Son Dakika › Yerel › Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentsel dönüşüm projesini açıkladı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?