Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentsel dönüşüm projesini açıkladı - Son Dakika
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentsel dönüşüm projesini açıkladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentsel dönüşüm projesini açıkladı

Akhisar Belediye Başkanı ve CHP Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu, ilçede hayata geçirecekleri kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bilgi verdi. Dutlulu, 'Yerinde kentsel dönüşüm yapacağız' dedi. Başkan Dutlulu, depreme dirençli binaların inşa edilmesi ve ev sahiplerinin haklarının korunması için destek sağlayacaklarını belirtti.

21.03.2024 17:40  Güncelleme: 17:46
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Akhisar Belediye Başkanı ve CHP Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu, ilçede hayata geçirecekleri kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bilgi verdi. Dutlulu, "Yerinde kentsel dönüşüm yapacağız" dedi.

Başkan Besim Dutlulu, 'Daha Güzel Bir Akhisar' hedefi doğrultusunda oluşturdukları projeleri açıklamaya devam ediyor. Gelecek dönemin en önemli projelerinden kentsel dönüşüm sürecinde, binalar teslim edilene kadar vatandaşın yanında olup, haklarını koruyacaklarını söyleyen Başkan Dutlulu, bu çalışma ile Akhisar'daki eski yapıların depreme dirençli hale getirileceğini vurguladı.

"BİNALAR DEPREME KARŞI DİRENÇLİ OLACAK"

Başkan Dutlulu, "Rantsal değil, yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Deprem riski taşıyan, şehrimizin muhtelif mahallelerindeki yüksek katlı betonarme binaların depreme karşı dirençli hale getirilmesi için destek sağlayacağız. Binaların yerinde ve yeniden inşa edilmesinde destek olarak ev sahiplerinin haklarını koruyacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentsel dönüşüm projesini açıkladı - Son Dakika

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