Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Mahalleleri Ziyaret Etti

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarılar, Sağrakçı ve Kocakağan mahallelerini ziyaret etti. Başkan Dutlulu, "Akhisar'da o partili bu partili değil çalışkan, üreten ve halkına hizmet eden bir belediye başkanına ihtiyaç var. Biz de çalışmayı ve bu kente hizmet etmeyi çok seviyoruz" dedi.

Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyet, köylerde düzenlenen hayır etkinlikleri ve ev ziyaretleri dışında kahvehanelerde de mahalle sakinlerine yaptıkları hizmetleri anlatarak, talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Son olarak Sarılar, Sağrakçı ve Kocakağan mahallelerini ziyaret eden Başkan Dutlulu, burada Akhisar Belediyesi olarak 5 yıl boyunca yaptıkları hizmetleri ve projeleri anlattı.

Akhisar'da hayata geçirilen güzel eser ve hizmetlerin artarak devam etmesi için 5 yıl daha vatandaşlardan destek istediğini belirten Dutlulu, şöyle konuştu:

"5 yıl önce sizlerden destek almak için geldiğim bu köylere yine alnımın akıyla, çok çalışmanın verdiği gurur ile tekrar geldim. 5 yıl boyunca bütün köylerde birçok hizmet yaptık. Yollardan, hayır yerlerine, tarımsal desteklerden, aşevlerine, arazi yollarından muhtarlık binalarına kadar birçok farklı yatırımı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Sizlerin desteği ile yapmak istediğim birçok proje daha var. Genciz, çalışkanız, heyecanımız ve umudumuz yüksek. Bu şehre daha çok hizmet edeceğiz. Bizden önce, '20 kişi için 2 kilometre yol mu yapılır' deyip, muhtarları kapılarından kovan bir yönetim anlayışı vardı. Ama biz kimseyi kapıdan kovmadık; Kocakağan'da 50 kişi için 8 kilometre yol yaptık. Artık Akhisar'da o partili bu partili değil çalışkan, üreten ve halkına hizmet eden bir belediye başkanına ihtiyaç var. Biz de çalışmayı ve bu kente hizmet etmeyi çok seviyoruz. Halkımızın desteği arkamızda olduğu sürece bu şehre daha çok hizmet edeceğiz inşallah."