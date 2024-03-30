Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Son Mitingini Yaptı

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, son mitingini Efendi Mahallesi'nde Çınarlı Kapı Meydanı'nda yaptı. Dutlulu, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu belirterek, "Umutları yeşertmek için çıktığımız bu hizmet yolculuğunda bize sahip çıkan, bağrına basan tüm Akhisarlılara sonsuz teşekkürler. Sizlerin desteğini asla boşa çıkarmayacağım" dedi.

Akhisarlılar, Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu'nun Tahir Ün Caddesi'nden başlayan yürüyüşüne zafer şarkıları, alkışlar ve sloganlarla eşlik etti.

Başkan Dutlulu, "Umutları yeşertmek için çıktığımız bu hizmet yolculuğunda bize sahip çıkan, son mitingimizde Çınarlı Kapı meydanını doldurup taşıran tüm Akhisarlılara sonsuz teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle, 31 Mart'ta sandıkları patlatacak ve Akhisar'da yeniden destan yazacağız" dedi.

"TEMİZ VE DOĞRU SİYASET YAPTIK"

Akhisar'ın tüm mahallelerinin kendisine eski Akhisar Belediye Başkanı Ahmet Dutlulu'nun yadigarı olduğunu söyleyen Başkan Besim Dutlulu, kimseyi ayrıştırmadan, herkesi kucaklayarak Akhisar'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Kirli siyaset yapanlara karşı her zaman temiz ve doğru siyaset yapacaklarını vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz onlar gibi değiliz. Kimseye iftira atmadık, yalan söylemedik, kimsenin ailesine hakaret etmedik, kötü konuşmadık. Temiz ve doğru siyaset yaptık. Şunun rahatlığı içerisindeyim; kimseye yalan söylemeden hakaret etmeden bu seçim kampanyamızı tamamlıyoruz.

Şu mübarek Ramazan ayında, manevi olarak hepimizin duygu dolu olduğu günlerde, biz yine doğru olacağız, iyi olacağız, kimsenin kalbini kırmadan seçim kampanyasını tamamlayacağız. Buradan tüm Akhisar halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum.

"KAPALI KAPILAR ARKASINDA YÖNETİLEN BELEDİYEYİ HALKIN BELEDİYESİ YAPTIK"

Biz halkımızı, vatanımızı, bayrağımızı ve ülkemizi çok seviyoruz. Göreve gelir gelmez belediye hizmet binasına TC tabelalarını biz taktık. Bununla gurur duyuyoruz. Kapalı kapılar arkasında yönetilen belediyeyi halkın belediyesi yaptık.

Yarın halkımız sandıklara gidecek. Ben herkesin elini vicdanına koymasını istiyorum. Bir tarafta onların 15 yıl boş geçen dönemleri, diğer tarafta bizim hizmet ve eser dolu 5 yılımız var. Vicdan terazisine koyun. Kim bu şehir için daha çok çalıştıysa, kim Akhisar'ı, Akhisarlıları daha çok seviyorsa oyunuzu ondan yana kullanın. Ben bu konuda iddialıyım. Sizleri çok seviyorum, sizin için çok çalışırım.

"AKHİSAR, CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINA ZAFER İLE GİRECEK"

Biz görev süremiz boyunca hizmetlerimizi yaparken hiçbir vatandaşımıza partisini sormadım. Önceki dönemde bunlar sorulurdu. Biz bu hatalı siyaseti değiştirdik. Başkanlık koltuğuna oturduğumda parti rozetimi çıkardım ve Türkiye Cumhuriyeti rozetini taktım, herkesin belediye başkanı oldum. Biz nasıl hizmetlerimizi yaparken siyasi düşünmediysek, şimdi bu hizmet yolculuğunda farklı siyasi görüşlerdeki tüm halkımızın desteklerini bekliyorum. İnşallah yarın akşam binlerce Akhisarlı, Milli Egemenlik Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde zaferi kutlayacak. Akhisar, cumhuriyetin ikinci yüzyılına zafer ile girecek."

Program sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni üye olan vatandaşlara rozetleri takıldı. Başkan Dutlulu, hatıra fotoğrafı çekilmek isteyen vatandaşları kırmadı.