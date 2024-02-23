Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Halkımızın Yanında Olduk, Onları Dinledik

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Seçimden seçime gelen siyasetçiler gibi olmadık. Pandemide, depremlerde ve ihtiyaç duyulan her anlarında halkımızın yanında olduk. Halkımız ne istiyorsa onu yaptık. Gidip de kapalı kapılar arkasında vatandaşa sormadan, onların hiç ihtiyacı olmayan hizmetleri yapmadık. Halkımıza sorduk, onları dinledik. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Akhisar Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Dutlulu, Küçük Sanayi ile Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaların yanı sıra Başlamış ve Zeytinlibağ mahallelerini ziyaret etti.
Ziyarette söz alan Başkan Dutlulu, şunları söyledi:
"2019 yılında Akhisar'ımızda işçi ve emekçilerimiz için hayata geçirdiğimiz kapalı duraklardan halkımız oldukça fayda gördü. Bu bizim seçim vaadimizdi ve halkımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Özellikle fabrika işçilerimizi büyük bir sorundan kurtuldu. Her bir vatandaşımızı kendi ailem gibi görüyorum. Onlara daha iyi nasıl hizmet edebiliriz onu düşünüyorum. Merkezde ve beldelerimizde toplamda 14 tane kapalı durak yaptık, yapımı devam edenler de var. İkinci dönemimizde halkımızın destekleriyle hem merkezde hem de köylerimizde bu kapalı duraklardan yapacağız. İşçi ve emekçilerimiz artık yağmurdan, soğuklardan ve sıcaklardan zarar görmeyecek, mağduriyet yaşamayacak."
Seçimden seçime, 5 yılda bir halkı ziyaret eden belediye başkan adayları gibi olmadığını dile getiren Dutlulu, şöyle devam etti:
"HALKIMIZIN YANINDA OLDUK, ONLARI DİNLEDİK"
"Sürekli halkın içinde, halkı dinleyen bir belediye başkanlığı görevi yaptım. Her cuma günü, Cuma namazlarımızı farklı bir köyde kıldık ve mahalle halkı ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik ve hızlı çözümler ürettik. Seçimden seçime gelen siyasetçiler gibi olmadık. Pandemide, depremlerde ve ihtiyaç duyulan her anlarında halkımızın yanında olduk. Halkımız ne istiyorsa onu yaptık. Gidip de kapalı kapılar arkasında vatandaşa sormadan, onların hiç ihtiyacı olmayan hizmetleri yapmadık. Halkımıza sorduk, onları dinledik. Bundan sonra da böyle olacak."
Akhisar halkını çok daha güzel hizmetlerle buluşturmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Dutlulu, sözlerini şöyle tamamladı:
"HER BİR AKHİSARLININ VERECEĞİ DESTEK ÇOK KIYMETLİ"
"Hizmet dolu 5 yılı geride bıraktık. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerin verdiği gururla bugün karşınızdayım ve desteklerinizi istiyorum. Her bir Akhisarlının vereceği destek çok kıymetli. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz hizmetlerde hiçbir ayrım yapmadık, herkese eşit hizmet götürdük. Akhisar'a artık o partili, bu partili değil çalışkan, halkını dinleyen, dürüst başkana ihtiyacı var. Biz de bu göreve talibiniz. Verdiğiniz desteklere layık olacağıma, çok çalışacağıma söz veriyorum."
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