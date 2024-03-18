Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Kayalıoğlu Mahallesi\'nde halkla buluştu

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Kayalıoğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Yıllardır hizmetten mahrum kalan Kayalıoğlu Mahallesi, hak ettiği hizmetlere bizim dönemimizde kavuştu. Ama yetmez; ikinci dönemimizde hem Akhisar merkezinde hem de kırsalda daha çok çalışacağız. Halkımızın destekleri bizimle olduğu sürece bu şehre daha çok hizmet edeceğiz" dedi.

Kayalıoğlu Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Dutlulu, mahalle sakinleri tarafından havai fişekler ve meşaleler ile karşılandı. Başkan Dutlulu'ya ziyaretlerde eşi Özge Dutlulu, Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, meclis üyesi adayları eşlik etti.

Kayalıoğlu halkına seslenen Dutlulu, 5 yılda Akhisar'da ve Kayalıoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı. Yeni meydan çalışması, sıcak ve soğuk asfalt çalışmaları, sosyal tesis, aile çay bahçesi, parke taş çalışmaları, arazi yolu çalışmaları, sosyal ve kültürel çalışmalar gibi birçok alanda çok güzel hizmetler yaptıklarını belirten Dutlulu, şunları kaydetti:

"BU ŞEHRE DAHA ÇOK HİZMET EDECEĞİZ"

"Yıllardır hizmetten mahrum kalan Kayalıoğlu Mahallesi, hak ettiği hizmetlere bizim dönemimizde kavuştu. Ama yetmez; ikinci dönemimizde hem Akhisar merkezinde hem de kırsalda daha çok çalışacağız. Halkımızın destekleri bizimle olduğu sürece bu şehre daha çok hizmet edeceğiz. Bu akşam bizleri coşkuyla karşılayan Kayalıoğlu halkımızın 31 Mart seçimlerinde sandıkları patlatacağına ve hizmete, çalışkanlığa oy vereceklerine yürekten inanıyorum. Misafirperverlikleri ve gösterdikleri ilgi için Kayalıoğlu halkımıza çok teşekkür ediyorum."

Kayalıoğlu Mahallesi'nin 5 yılda çok değiştiğini ve güzelleştiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Armağan Ağdanlı da "Kayalıoğlu'nun Besim Başkan döneminde gelişimi gözle görülüyor. Her yer mis gibi oldu. Bana deselerdi ki Kayalıoğlu 5 sene sonra böyle olacak diye, inanamazdım. Hayaldi; Besim Başkanımla gerçek oldu. Başkanımız Akhisar genelinde müthiş çalışmalara imza attı. Kayalıoğlu mahalle halkı olarak biz de bu hizmetler karşısında Besim Dutlulu'ya tam desteklerimizi sunacağız" diye konuştu.