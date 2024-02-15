Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Mahalleleri Ziyaret Etti

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hanpaşa, Kömürcü, Işıkköy ve Sakarkaya mahallelerini ziyaret etti. Kent merkezinde ve köylerde çok çalıştıklarını belirten Başkan Dutlulu, "Akhisar'a daha çok hizmet edeceğiz" dedi.

Başkan Dutlulu, ilçenin çeşitli noktalarında vatandaşla bir araya gelerek, talep ve sorunları dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Hanpaşa, Kömürcü, Işıkköy ve Sakarkaya mahallelerini ziyaret eden Dutlulu, şunları söyledi:

"5 yıl içerisine sayısız eser ve hizmet sığdırdık. Halkımıza çılgın projeler anlatmadık; ne ihtiyaçları varsa onlara yoğunlaştık ve hızlı çözümler ürettik. Makam odalarından şehri yönetmedik. Halkımızın içinde olduk ve onları can kulağıyla dinledik. Eksikliklerimiz muhakkak vardır ama hepsini çözmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Halkımız ne isterse onu yapacağız. Akhisar'a daha çok hizmet edeceğiz. Bu hizmet yolculuğunda gücümüze güç, umudumuza umut katan tüm halkımıza sonsuz teşekkürler. Samimiyetleriyle içimizi ısıtan, hoş sohbetleriyle gönüllerini bizlere açan tüm vatandaşlarımıza ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışkan Belediyecilik anlayışımızla hiç durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz."