Akhisar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin 8 noktasında iftar yemeği dağıtıyor

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu yıl da kentin 8 noktasında iftar yemeği dağıttıklarını belirterek, "Soframızı da bereketimizi de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

Akhisar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar sofralarının ilk durağı, kente kazandırılan Şehit Reşat Ergin Cumartesi Pazarı oldu. 3 bin 200 kişilik iftar yemeğine Ulucami, Efendi ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleri katıldı.

İftar programında Başkan Dutlulu'nun yanı sıra mahalle muhtarları, dernek başkanları ile binlerce vatandaş bulundu. Başkan Dutlulu iftar öncesi tek tek vatandaşların masalarını dolaşarak, 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.

Vatandaşlarla birlikte iftar yaparak orucunu açan Başkan Dutlulu, şöyle konuştu:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve hayırlarımızı paylaşacağımız Ramazan ayının, Akhisar'ımız başta olmak üzere ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın mübarek Ramazan'ını en içten duygularımla kutluyorum. Soframızı da, bereketimizi de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bugün iftarımızı Cumartesi Pazarı'nda halkımızla birlikte yaptık; Ramazan'ın güzelliğini ve bereketini hep birlikte yaşadık. İftar lokmamızı paylaşan, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar."

Dutlulu, Akhisar Belediyesi tarafından kentin 8 farklı noktasında vatandaşlar için Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeği dağıttıklarını da sözlerine ekledi.