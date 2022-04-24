Akhisar Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan Konseri - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisar Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan Konseri

24.04.2022 18:40
Akhisar Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan Konseri

Akhisar Belediyesi tarafından yakın zamanda kurulan Çocuk Korosu ilk konserini verdi. Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu 23 Nisan özel konserinde çocukların sergilediği performans beğeni topladı.

Akhisar Belediyesi tarafından yakın zamanda kurulan Çocuk Korosu ilk konserini verdi. Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu 23 Nisan özel konserinde çocukların sergilediği performans beğeni topladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Belediye Meclis Üyelerinin katılımı ile düzenlenen konser iki bölümden oluştu. Konser öncesi Akhisar Belediyesi Çocuk Şenliğinde yer alan maskotlar salondaki çocuklara küçük bir sürpriz yaptı. Çocukların alkışları arasında salona giren maskotlar tek tek çocuklarla ilgilendi ve sahnede koroda yer alan çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdiler.

"DÜNYAMIZI SÜSLEYEN HAYALLERİNİZ HEP BİZİMLE OLSUN"

Koro şefi Gamze Abaka Okur ve öğrencilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi Çocuk Koromuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konseri ile bizlere unutulmaz bir gece yaşattı.  Umutlarımızı yeşerten gülüşleriniz, dünyamızı süsleyen hayalleriniz hep bizimle olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

YORUMLAR
500
Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü Akhisarlı Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı Akhisarlı Çocuklar 23 Nisan Coşkusunu Yaşadı

23 Nisan, Akhisar, Konser, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Akhisar Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan Konseri - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
18:00 Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
17:27 6'lı masa bugün 3. kez bir araya gelecek! Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili?
17:21 Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden şaşırtan itiraf: Doktorumla muayene sırasında öpüştük
17:19 Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, İngiliz devine imza atmaya hazırlanıyor! İşte tarihe geçecek teklif
16:53 Uğurcan Çakır, hesap makinesi paylaşımıyla taraftarı mest etti!
14:49 Mardin'de yaşayan ve yurt dışından gelen Süryaniler 2 yılın ardından Paskalya Bayramı'nı kutladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 18:49:00. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisar Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement