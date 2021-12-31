Üye Girişi
"Akıllı Büyükşehir"den yeni uygulama - Son Dakika

"Akıllı Büyükşehir"den yeni uygulama

31.12.2021 12:09
"Akıllı Büyükşehir"den yeni uygulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı şehir projeleri kapsamında yazılımı yapılan, ruhsatlı binaların gösterilmesi ve eklenebilmesini sağlayan ve isteyen ilçe belediyelerinin ücretsiz kullanabileceği projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı şehir projeleri kapsamında yazılımı yapılan, ruhsatlı binaların gösterilmesi ve eklenebilmesini sağlayan ve isteyen ilçe belediyelerinin ücretsiz kullanabileceği projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi trafikten sağlığa, kent güvenliğinden estetiğine kadar birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları hayata geçirmeye, yaşamı daha da kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, yazılımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan "Harita Tabanlı Kadastro Sorgulama" ve "Harita Tabanlı Mobil Ruhsat" ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında 16 ilçe belediyesi ile birlikte Büyükşehir Meclis Salonu'nda bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül'ün de katıldığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Fatih Hareket ve Bilgisayar Mühendisi Tuğba Tokat Taşyürek tarafından bilgilendirme yapılan toplantıda, "Harita Tabanlı Kadastro Sorgulama" ve "Harita Tabanlı Mobil Ruhsat Uygulaması" ile birlikte ruhsatlı binaların gösterilmesi ve eklenebilmesini sağlayan web sitesi tanıtımı yapılırken, isteyen ilçe belediyelerinin ücretsiz kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ilçe belediyesi ile birlikte yaptığı kapı numarası verilmesi taleplerinin "Numarataj Talep" yazılımında yapılan değişiklikler ve eklemeler hakkında bilgiler verilirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi 16 ilçe belediyesinde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından MAKS'a entegre edilemeyen kapıların çalışması devam ederken, 16 ilçe belediyesine MAKS ile ilgili aşamalar hakkında bilgi aktarıldı.

Bu çalışma ile Felahiye ve Akkışla ilçelerinin tüm kapı numaraları QR kodlu modern kapı numarasına dönüştürülürken, okutulan kodlar sayesinde binaya dair birçok bilgi alınabilecek.

Akıllı telefonla okutulacak QR kod sayesinde adresi, kat adedi, bağımsız bölüm sayısı, UAVT kodu, pafta/ada/parsel bilgileri, parselin alanı, yapı müteahhidi, şantiye şefi, ısıtma sistemi, ortak kullanım alanları, bağımsız bölümlerin adres kodu, yapının taban alanı, afet toplanma yerleri gibi bina ile ilgili tüm bilgilere ulaşılacak. - KAYSERİ

Akıllı Büyükşehir den yeni uygulama
Akıllı Büyükşehir den yeni uygulama
Akıllı Büyükşehir den yeni uygulama

YORUMLAR
500

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Harita, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Akıllı Büyükşehir'den yeni uygulama - Son Dakika


TikTok hepsini ezdi geçti! 2021'de en çok indirilen uygulama! 2. sırada ne var? TikTok hepsini ezdi geçti! 2021'de en çok indirilen uygulama! 2. sırada ne var?         
12:04
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde         
11:23
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59

Son Dakika Haberleri
12:04 TikTok hepsini ezdi geçti! 2021'de en çok indirilen uygulama! 2. sırada ne var?
12:00 Şehir hatları, Kadıköy-Kabataş hattında sefer başlatıyor
11:58 Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak
11:56 Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum
11:47 Bilim insanları yılbaşı izinlerini bile iptal etti! Her yerde dünya tarihini değiştirecek keşif konuşuluyor
11:46 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
11:43 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!
11:34 CHP'den yeni yıl videosu: Bi değiştirelim baba ya!
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:26 Mahkum'un son bölümünde neler oldu? Barış'a gizemli zarfları kim gönderiyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 12:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: "Akıllı Büyükşehir"den yeni uygulama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement