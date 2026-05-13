Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı

Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı
13.05.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk, vatandaşların zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden E.Y. suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen çocuğu gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Vatandaşlar, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inerek küçük çocuğa ulaşmayı başardı. Bir süre suda sürüklenen çocuk, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu sarp alandan çıkarılan E.Y., ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:05:47. #7.13#
SON DAKİKA: Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.