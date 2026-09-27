AKOM, İstanbul'da pazar akşamından çarşambaya kuvvetli yağış ve fırtına uyardı - Son Dakika
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AKOM, İstanbul'da pazar akşamından çarşambaya kuvvetli yağış ve fırtına uyardı

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AKOM, İstanbul\'da pazar akşamından çarşambaya kuvvetli yağış ve fırtına uyardı
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AKOM, İstanbul ve Marmara'da Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava ile fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Pazar akşamı 19.00'dan çarşamba akşamına kadar sürecek kuvvetli sağanaklarda il genelinde metrekareye 30-60 kilogram, kuzey ilçelerde 60-100 kilogram yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini duyurdu. Pazar akşamı saat 19.00'dan itibaren şiddetlenmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba akşamına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde süreceği öngörülüyor.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, kent genelinde etkisini artıran serin ve yağışlı hava dalgasına ilişkin güncel meteorolojik değerlendirmesini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Balkanlar kökenli sistem hafta boyunca bölgede etkisini sürdürecek. Karadeniz'in nemli havasını taşıyan poyraz ile birlikte atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin sıcak olması nedeniyle fırtınalı, yıldırımlı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

Yağışlar pazar akşamı şiddetleniyor, çarşambaya kadar sürecek

AKOM verilerine göre, pazar günü gün boyu aralıklarla süren yağışların saat 19.00 itibarıyla etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, kuzey bölgeleri ile Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanakların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam etmesi öngörülen yağışlar sonucunda, il genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey ilçelerde ise yağış miktarının metrekarede 60-100 kilogram, yer yer 100 kilogramın da üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Poyraz ve karayel fırtına düzeyine çıkıyor, sıcaklıklar düşüyor

Rüzgarın, hafta boyunca kuzeyli yönlerden poyraz ve karayel olmak üzere aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte mevcutta 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasına kadar 15 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İBB ekipleri kritik noktalarda teyakkuzda

Kuvvetli yağış ve fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı İBB birimleri önlemlerini artırdı. Yağış öncesinde mazgal, ızgara ve dere temizlikleri tamamlanırken, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirmeleri yapıldı. Kot seviyesinin altında kalan alt geçitler, kıyı meydanları ve risk taşıyan kritik noktalarda yağmur suyu pompalarının kontrolleri gerçekleştirilerek müdahale ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.

Vatandaşların da fırtına ve su baskını risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA
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