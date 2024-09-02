Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ASTİM esnaflarını ziyaret etti - Son Dakika
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ASTİM esnaflarını ziyaret etti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ASTİM esnaflarını ziyaret etti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yeni Sanayi Bölgesi (ASTİM) esnaflarını ziyaret ederek iş yerlerini gezdi ve esnaflarla sohbet etti. Başkan Dinçer, esnafların iş süreçleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi alarak, bölgedeki ticari faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

02.09.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yeni Sanayi Bölgesi (ASTİM) esnaflarını ziyaret ederek hem iş yerlerini gezdi hem de esnaflarla sohbet etti. Başkan Dinçer, esnafların iş süreçleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi alarak, bölgedeki ticari faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bugün burada, yeni sanayi bölgesinde bulunan esnaflarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Bizleri samimiyetle karşılayan ve misafirperverlik gösteren herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Esnaflarımızın bölgemizdeki katkıları, şehrimizin ekonomik canlılığı için son derece önemli. ASTİM, Aksaray'a sağladığı ekonomik katkı ve istihdam imkanlarıyla şehrimizin büyümesine önemli bir destek sunuyor. Hep birlikte, el birliğiyle Aksaray'ın büyümesi ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Dinçer'in esnaflarla kurduğu sıcak ve samimi iletişim, bölgedeki iş yerlerinde büyük memnuniyetle karşılandı. Esnaflar, Başkan Dinçer'in gösterdiği destekten ve ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini ve iş süreçlerini daha da motive edici bir etkisi olduğunu belirtti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, ASTİM esnaflarını ziyaret etti - Son Dakika

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