Aksaray Belediyesi Altyapıyı Yenileyerek Su Tasarrufu Sağlıyor - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Altyapıyı Yenileyerek Su Tasarrufu Sağlıyor

Aksaray Belediyesi Altyapıyı Yenileyerek Su Tasarrufu Sağlıyor

Aksaray Belediyesi, su tasarrufu çerçevesinde şehir genelinde alt yapıyı yenileyerek kayıp ve kaçakların önüne geçiyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, su tasarrufunun önemine vurgu yaparak, altyapı iyileştirmeleri ile içme su kayıplarının önüne geçildiğini belirtti.

20.07.2024 14:18  Güncelleme: 14:24
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Aksaray'da su tasarrufu çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Belediyesi şimdide şehir genelinde alt yapıyı yenileyerek kayıp ve kaçakların önüne geçiyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, su tasarrufu ile mücadele çabalarını artırmak adına önemli adımlar attıklarını ve su tasarrufunun son yıllarda hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Özellikle altyapı iyileştirmeleri ile içme su kayıplarının önüne geçildiğinin altını çizen Başkan Dinçer, suyun tasarruflu kullanması konusunda toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak kentin su kaynaklarını koruma çabalarını artırmak için gerekli olan tasarruf tedbirlerin azami derecede alındığını belirtti. Aksaray'ın içme suyu isale hattında kullanılan asbest boruların yenilenmesiyle içme suyunda yaşanan kayıp kaçaklarının önlendiğini aktaran Dinçer, "İçme suyu şebeke hatlarımızda yer alan asbest boruları devre dışı bırakarak hem içme suyumuzun kalitesini artırdık, hem de kayıp kaçak oranını minimum seviyesine indirerek önemli düzeyde su tasarrufu sağladık" dedi.

İçme suyu altyapısını asbest borulardan arındırarak sağlıklı ve uzun ömürlü borularla değiştiğini hatırlatan Başkan Dinçer, "Altyapı iyileştirmelerimizle su tasarrufu konusunda uzun vadeli kazanımlar elde ediyoruz. Şehrimizin altyapısını her geçen gün daha da güçlendirerek kararlı adımlar atıyor çevresel sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Su kaynaklarımızı korumak için asbest boruların yanında bağlantı noktalarını da yeniliyoruz. Aynı zamanda su basınç kontrolleri ile kayıpların önüne geçerek su israfını önlemiş oluyoruz. Özellikle kurak dönemlerde suyun kıymetini daha iyi anlıyoruz. Kentimizin geleceği için kentsel su verimliliği büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Aksaray Belediyesi olarak suyun etkin kullanımı konusunda gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Başkan Dinçer, su tasarrufunun sadece altyapı iyileştirmeleri ile değil aynı zamanda her bireyin günlük yaşamında alacağı basit önlemlerle de mümkün olduğunu dile getirdi. Başkan Dinçer son olarak su tasarrufu konusunda farkındalık çalışması yürüttüklerini ve bu yönde yeni projelerin desteklenerek su tasarrufu oranlarını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini de belirtti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi Altyapıyı Yenileyerek Su Tasarrufu Sağlıyor - Son Dakika

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