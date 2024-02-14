Aksaray Belediyesi Şehrin En Büyük Millet Bahçesini Açıyor - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Şehrin En Büyük Millet Bahçesini Açıyor

Aksaray Belediyesi Şehrin En Büyük Millet Bahçesini Açıyor

Aksaray Belediyesi, şehrin sosyal alanlarını artırmak amacıyla projelendirdiği üçüncü millet bahçesini açıyor. Başkan Dinçer, açılacak olan millet bahçesinin şehrin en büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıdığını belirterek halkın sosyal ve kültürel alanlarını daha da genişleteceklerini söyledi.

14.02.2024 13:56  Güncelleme: 14:14
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Aksaray Belediyesi şehrin sosyal alanlarını artırmak amacıyla projelendirdiği üçüncü millet bahçesini açıyor. Başkan Dinçer, açılacak olan millet bahçesinin şehrin en büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıdığını belirterek halkın sosyal ve kültürel alanlarını daha da genişleteceklerini söyledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in vaatleri arasında yer alan Kalanlar Millet Bahçesi'nde çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Dinçer, yakın zamanda açılışı yapılacak millet bahçesi için "Şehrimizin en büyük millet bahçesinin açılışı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediyesi tarafından Kılıçarslan Parkı 2. Etabının devamında Kalanlar Mahallesinde projelendirilen Kalanlar Millet Bahçesi açılışı için gün sayıyor. Aksaray'ın en büyük millet bahçesi unvanına sahip Kalanlar Millet Bahçesi'nde çevre düzenlemesi dahil tüm çalışmalar tamamlandı. Aksaray'da ilk olarak Fatih Millet Bahçesi'ni ve geçtiğimiz aylarda da Zafer Milet Bahçesi'nin açılışı yaparak hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Dinçer, "Çok yakın bir zamanda Kalanlar Millet Bahçemizi de açıyoruz. Bu alanımız şehrimizin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak" dedi.

Şehirlerde yaşayan insanlara yeşil alanlar sunmak ve sosyal etkileşimi artırmak için Kalanlar Millet Bahçesi projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Dinçer, "Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek bu millet bahçemizde oyun ve spor alanları, kafeteryasının yanı sıra alan içinde yer alan sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bu alanımız yeşilin ve huzurun buluşma noktası olacak. Açılış için gerekli tüm düzenlemeler yapıldı. Çevre düzenlemesi tamamlandı. Aksaray'ımıza nefes olacak Kalanlar Millet Bahçemizi önümüzdeki günlerde açarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Kalanlar Millet Bahçesinin farklı bir konsepte sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, bitki görsel alanları, spor alanları, kamelyalar, yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları ile millet bahçesinin her yaştan bireye hitap edeceğini söyledi. Buraya gelen insanların dinlenerek güzel vakit geçirebileceğini bildirdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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