Aksaray\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Aksaray'da çeşitli etkinlikler düzenlendi, ilk günkü gibi demokrasi nöbeti tutuldu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aksaray'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle demokrasi şehitlerini anmak amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün içerisinde yapılan etkinliklerin ardından akşam saatlerinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinliğe Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol üyeleri katıldı. Ellerinde bayraklarla meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekranda izledi. Vatandaşlar, etkinlik süresince çeşitli marşlar söyleyip, sloganlar atarak milli birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlikte ayrıca 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Meydanda kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulurken, vatandaşlar bu anlamlı günün yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gururunu yaşadı.

Programda konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "8 yıl geçti ama yüreğimizde bu heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu heyecanı dinç tutma adına gençlerimizle, yaşlılarımızla, toplumun bütün kademeleriyle sahalarda olacağız. Allah'ın izniyle bu heyecanı dinç tutacağız. Kamu kurumları, özel sektör, askeri, öğretmenleriyle, bütün meslek gruplarıyla herkes kendi görevini en iyi şekilde yaparak şehitlerimizin hakkını ödemeye çalışacağız. Bütün temennimiz budur. İşte sokaklarımız dolu, 8 yıl geçmesine rağmen heyecan eksilmesi olmadı. Bu heyecanın devamını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Buraya katılım sağlayan vatandaşlarımızın, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 8. yılını idrak ediyoruz. İlk günkü heyecan vatandaşlarımızda devam ediyor. Hemşehrilerimiz, Türk halkı demokrasisine sahip çıktı. Milli birlik ve bütünlük içerisinde bunu el birliğiyle gerçekleştirdi. FETÖ mensuplarına karşı verilen derin bir mücadele hükümetimiz tarafından her zaman olduğu gibi son hızıyla devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımızın bu birlik ve beraberliğiyle, hükümetimizin, devletimizin de duruşuyla ülkemizin üzerinden gelemeyeceği hiçbir yükün, hiçbir sorunun olmayacağı kanaatindeyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar ise, o günü hala aynı şekilde yaşadıklarını belirterek, unutmadıklarını, unutturmayacaklarını söyledi. Fransa'dan memleketi Aksaray'a gelen Seyit Ali Onar (73), "Fransa'dan geliyorum, 74'ten beri Fransa'dayım. Benim memleketime bu hainliği yapanları ben memleketimde istemiyorum. Ne ölüsünü istiyorum ne dirisini. Cennet vatanımı kokutmasınlar. Benim devletime, milletime silah sıkan hainler benim ülkeme ayak basmasınlar. Ne ölüsü ne dirisini" diye konuştu.

Ceylan Bostan (38), "15 Temmuz İrade Meydanı'nda yıllar önce olduğu gibi yine aynı heyecan, yine aynı hüzün içerisinde burada hep bir araya geldik" dedi.

İsviçre'den memleketi Aksaray'a gelen Nusret Polat (68), "Evde oturuyorduk, 'Bugün 15 Temmuz. Şehitleri anma programı var, oraya gidelim' dedik geldik. Allah böyle bir günü bir daha yaşatmasın bize. Temennimiz odur" dedi. - AKSARAY