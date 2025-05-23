Aksaray'da Bilim Şenliği Heyecanı - Son Dakika
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Aksaray'da Bilim Şenliği Heyecanı

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Aksaray\'da Bilim Şenliği Heyecanı
23.05.2025 11:28
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Aksaray\'da Bilim Şenliği Heyecanı
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Eskil'de düzenlenen Bilim Şenliği'nde 35 okulun projeleri sergilendi, öğrencilerin becerileri öne çıktı.

Aksaray'da öğrencilerden geleceğe ışık tutan projeler

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğrencilerin bilimsel merakını ve becerilerini sergilediği "Eskil Bilim Şenliği" düzenlendi. İlçe genelindeki 35 okulun katılımıyla gerçekleşen şenlikte birbirinden ilginç ve yenilikçi projeler görücüye çıktı.

Öğretmenevine kurulan 120 stantta 35 okuldan öğrencilerin geliştirdiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenliğin açılışını Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi. Açılışın ardından Kaymakam Yurddaş ve beraberindeki heyet, tüm stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında detaylı bilgi aldı. Şenlikte sergilenen projeler arasında, küresel ısınma ve suların çekilmesi nedeniyle kurumakta olan Tuz Gölü'nün yeniden eski görüntüsüne kavuşmasına yönelik çözümler, elektrik üreten bisiklet gibi çalışmalar dikkat çekti. Öğrencilerin bilime olan tutkusu ve ortaya koydukları özgün fikirler, katılımcılardan tam not aldı.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer de şenlikle ilgili bir açıklama yaparak, "İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim öğretim gören öğrencilerimizle birlikte, yıl boyunca yapmış oldukları projelerin tanıtımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz çok güzel projeler hazırladılar. Her birisi bilim adamı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Projelerde emeği geçen öğrencilerimize, öğrenci velilerimize ve onlara rehberlik eden öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ederim. İnşallah bu projeler, öğrencilerimizin birbirlerinden gördükleri kadarıyla hem ufuklarını açacak hem de onlara ilham verecek. Yaklaşık 35 okulumuz burada sergi yapmaktadır. Öğrencilerimiz kendi okullarındaki projeleri gördükleri gibi, farklı okullardan gelen projeleri de görme imkanı bulduklarından dolayı, onlar için farklı projelere yeni ufuklar açmış olacağız" dedi.

Aksaray\'da Bilim Şenliği Heyecanı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Bilim Şenliği Heyecanı - Son Dakika

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