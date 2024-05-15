Aksaray'da düşen karga yavrusu itfaiye tarafından yuvasına bırakıldı - Son Dakika
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Aksaray'da düşen karga yavrusu itfaiye tarafından yuvasına bırakıldı

Aksaray\'da düşen karga yavrusu itfaiye tarafından yuvasına bırakıldı

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesinde bir ağaçtan düşen karga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı. Öğrencilerin takdirle karşıladığı olayda, itfaiye ekipleri öğrencilere teşekkür etti.

15.05.2024 19:34  Güncelleme: 19:51
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Aksaray'da ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı.

Olay, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fakülte bahçesinde bir ağacın tepesinde bulunan yuvadan bir yavrunun düştüğü fark eden öğrenciler hemen ağacın altındaki düşen yavruya müdahale etti. Kuşun yaşadığını ve herhangi bir yarasının da olmadığını belirleyen öğrenciler, kendi imkanlarıyla yavruyu ağacın üzerindeki yuvasına bırakmak istese de başarılı olamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Merdivenli kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen yavruyu alarak kafesli merdivenle ağacın üzerindeki birden fazla yavrunun bulunduğu yuvaya bıraktı. İtfaiye erleri öğrenciler tarafından takdirle karşılanırken itfaiye ekipleri de yayvanları karşı duyarlılığından öğrencilere teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da düşen karga yavrusu itfaiye tarafından yuvasına bırakıldı - Son Dakika

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