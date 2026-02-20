Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kübra Kılıç, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'de eski eşi tarafından öldürülen Kübra Kılıç'ın cenazesi, dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi'nde eski eşi tarafından öldürülen Kübra Kılıç, Somuncu Baba Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kübra Kılıç, geride acılı ailesini ve iki yavrusunu bıraktı.

Cenaze namazı sırasında Kübra Kılıç'ın babası önceki dönem MHP Merkez İlçe Başkanı Mevlüt Kılıç güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazına Milletvekilleri Ramazan Kaşlı, Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Turan Yaldır, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ile Kılıç ailesinin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Kılıç'ın cenazesi, dualar ve gözyaşları içinde toprağa verildi.