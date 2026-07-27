Aksaray'da Otizmli Çocuk Darp Edildi - Son Dakika
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Aksaray'da Otizmli Çocuk Darp Edildi

Aksaray\'da Otizmli Çocuk Darp Edildi
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Otizmli Elmas Yağmur, komşuları tarafından darbedilerek yoğun bakıma alındı. Aile şikayetçi oldu.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da komşuları tarafından darbedilen otizmli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı Elmas Yağmur'un mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Özcan, "Çocuğuma 'engelli, deli, divane, hasta' diyerek bu mahallede istemediklerini söylediler. Ben de çocuğumun kimseye zarar vermediğini söyledim. Darbedilince polisi arayarak şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Şikâyet ettiği kişilerce ifadesini geri çekmesi için tehdit edildiğini savunan Özcan, "Ben de ne olursa olsun geri çekmeyeceğimi söyledim. Çocuğumun her zaman arkasındayım" dedi.

Komşuları tarafından hakarete maruz kaldığını da söyleyen Özcan, olayın ertesi günü bu kez evlerinin avlusunda hem kendisinin hem de kızının darbedildiğini öne sürdü.

Kızının aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten anne Özcan, kızının gözünde, başında ve boynunda ciddi yaralanmalar tespit edildiğini aktardı.

Özcan, "Ben sadece adalete güveniyorum. Cezasız kalmalarını istemiyorum" diye konuştu.

"ŞİKAYETİ GERİ ALMAYACAĞIZ"

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz ise olayın ilk anından itibaren aileyle birlikte olduklarını belirterek, "Çocuğumuzun gözlerinde hasar oluştu. Vücudunun birçok yerinde morluklar vardı. Anne de darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi gördü. Şikâyeti geri almayacağız. Alınsa bile Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kanunları bu olayın peşini bırakmayacaktır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Aksaray, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Otizmli Çocuk Darp Edildi - Son Dakika

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